De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de zaak tegen Geert Wilders gaat dinsdag beginnen, maar het is de vraag of het niet meteen stilgelegd zal worden. De verdediging vindt dat het proces aangehouden moet worden.

Wilders denkt namelijk dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten invloed heeft uitgeoefend op het Openbaar Ministerie (OM) om vervolging af te dwingen. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops vindt dat deze ontwikkelingen moeten worden onderzocht.

"Het OM bleef het argument zelfstandig tot een beslissing te zijn gekomen als een hangende grammofoonplaat herhalen", zo stelt Knoops dinsdag bij het hof.

De zaak draait om de uitspraak over minder Marokkanen, die hij in 2014 deed. De vraag of Nederland meer of minder Marokkanen wil, veroorzaakte flink wat ophef, onder meer onder andere politici. In de weken na de raadsverkiezingen hebben meerdere mensen aangifte tegen Wilders gedaan.

Uiteindelijk besloot justitie de man te vervolgen, maar volgens de verdediging komt dit doordat het kabinet hem te lastig vond worden. Dit heeft een anonieme getuige verklaard, op basis van een afgeluisterd gesprek. Daarmee zou zijn vervolging meer een politiek doel dienen dan een strafrechtelijk doel.

Wilders in eerste aanleg schuldig bevonden aan groepsbelediging

In de eerste aanleg werd Wilders schuldig bevonden aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar hem werd geen straf opgelegd. Zowel het OM als Wilders is in hoger beroep gegaan. Justitie vindt een straf passend, de PVV'er meent dat hij onschuldig is.

Het hoger beroep sleept zich al enige tijd voort, mede door een geslaagd wrakingsverzoek van de verdediging.

Er zijn twaalf dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de zaak. De zittingen vinden plaats bij het extra beveiligde justitieel complex bij Schiphol.