De Martinitoren in Groningen is het sterkste symbool van provincietrots, blijkt uit onderzoek van het Vrije Tijd Merkenonderzoek. Volgens het onderzoek maakt geen enkel ander cultureel object in Nederland in de eigen provincie zoveel emoties los.

Naast de Martinitoren kunnen Kamp Westerbork en muziekband BLØF in de provincies Drenthe en Zeeland op veel trots rekenen.

In de studie, ontwikkeld door een merkenadviesbureau met de Universiteit van Amsterdam, is het maatschappelijk draagvlak onderzocht van alle Nederlandse cultuurinstellingen, dagattracties, evenementen en sportorganisaties. Inwoners zijn ondervraagd over hun eigen provincie.

In de provincies Flevoland, Overijssel of Brabant moet je volgens de bijna 8.000 respondenten niet zijn voor een museumbezoek of ander cultureel vermaak. Als het gaat om het totale cultuuraanbod zijn de Noord-Hollanders verreweg het meest trots op hun musea, podia, festivals en gezelschappen.