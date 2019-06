Een groot deel van Europa kampt met een hittegolf. De temperaturen in Duitsland, Italië en Frankrijk zijn veel hoger dan normaal. In Nederland worden dinsdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden verwacht.

In het Italiaanse Toscane worden woensdag temperaturen boven de 40 graden voorspeld. In Frankrijk wordt het deze week ook snikheet en in tal van gemeenten en departementen zijn noodvoorzieningen voor bijvoorbeeld ouderen getroffen.

Ook in Duitsland bereiken de thermometers recordwaardes. Langs de Rijn en haar zijrivieren kan het dinsdag zelfs al 38 graden worden. Een dag later kan in het zuidwesten van het land de 40 graden worden overschreden.

In Frankrijk en Italië wordt met zorg gekeken naar de piek van de hittegolf op donderdag en vrijdag. Gevreesd wordt dat het nog heter wordt dan de hittegolf in de zomer van 2003. Duizenden mensen in Europa zijn toen overleden als gevolg van die hittegolf.

KNMI: Code geel tot en met donderdag

In Nederland is officieel nog geen sprake van een hittegolf. Hiervoor moet het kwik vijf dagen achtereen boven de 25 graden komen. Bovendien moet op drie van deze vijf dagen zelfs de 30 graden worden gepasseerd.

Het KNMI heeft als reactie op de hoge temperaturen de code geel al verlengd tot donderdagnacht. Eerder verwachtte het weerinstituut dat woensdagochtend de ergste hitte voorbij zou zijn.

Met temperaturen van boven de 30 graden en een zeer matige wind wordt het dinsdag erg warm. In het zuidoosten van het land kan het zelfs 35 graden worden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarom het hitteplan geactiveerd voor het midden, zuiden en oosten van Nederland.

Hitteplan: Drink genoeg, doe rustig aan

Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico's die dit met zich mee kan brengen. Vooral ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement lopen het risico op uitdroging en oververhitting.

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. De kans op aanhoudend warm weer met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Ook wordt rekening gehouden met de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid.

Geen problemen NS, rustig op de wegen

Treinreizigers hebben dinsdagochtend weinig problemen ondervonden op het spoor. Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal werd maandag ontregeld na een aanrijding. Ook vielen door de hitte treinen uit.

Door de storingen stond een deel van de treinen op andere plekken. Maar volgens de NS kon er dinsdag goed opgestart worden en konden alle treinen rijden volgens het spoorboekje.

Ook op de weg viel de drukte dinsdagochtend relatief mee. De ANWB vermoedt dat veel mensen thuiswerken of een snipperdag hebben opgenomen vanwege de hitte.

'Doe rustig aan met het water'

Drinkwaterbedrijf Vitens roept klanten maandag op om op tropische dagen extra zuinig te zijn met water. Volgens het bedrijf wordt op warme dagen zo'n 40 procent extra water verbruikt. Als dat een paar dagen duurt, dan kan de druk op de waterleiding wegvallen.

In de warme zomer van 2018 zag Vitens de bodem van de watervoorraad in zicht komen. Als de zomers vaker heel warm worden en er telkens periodes zijn waarin er meer water wordt gebruikt dan normaal, dan zou Nederland in 2050 zo'n 100 miljard liter extra kraanwater nodig hebben.

Dat is volgens Vitens onmogelijk en daarom moeten mensen er nu al aan wennen om op hete dagen juist goed op het waterverbruik te letten.

Korter douchen, niet de auto wassen, kraan dicht bij tandenpoetsen

Zo scheelt een minuut korter douchen 2.200 liter drinkwater per jaar. De kraan dichtdraaien bij het tandenpoetsen scheelt 2 liter water. En de auto wassen in een wasstraat levert 60 liter waterwinst op.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert water aan 5,6 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit

In heel Nederland is dinsdag kans op smog door ozon en dus op een slechte luchtkwaliteit, meldde het RIVM maandag.

Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het verschijnsel kan volgens het instituut leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen, zegt het instituut.

Op woensdag is er ten zuidoosten van de lijn Arnhem-Eindhoven nog een kleine kans op smog.