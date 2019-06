Een ambtenaar die interne stukken rondom de zaak over kinderopvangtoeslag naar buiten zou hebben gebracht, waardoor Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) onder vuur ligt, is door de fiscus op non-actief gezet, melden Trouw en RTL Nieuws op basis van anonieme bronnen. De persoon wordt verdacht van schending van zijn ambtseed.

De stukken zouden eerder door de Belastingdienst zijn achtergehouden in rechtszaken tegen gedupeerde ouders, van wie in 2014 plots de kinderopvangtoeslag was stopgezet. In totaal gaat het om zo'n 300 gezinnen van wie de uitgekeerde bedragen werden teruggevorderd. Zij raakten hierdoor in financiële problemen.

De ambtenaar zou zichzelf niet zien als klokkenluider, maar als iemand die een "ernstige misstand" wilde voorkomen, schrijft Trouw.

Staatssecretaris Snel (Foto onder) moet voor woensdag antwoorden geven op negentig vragen van de Tweede Kamer over de zaak. De Kamer vraagt zich vooral af hoe het kan dat de fiscus informatie lijkt achter te houden.

Snel beperkte onderzoek naar fouten fiscus

De Autoriteit Persoongegevens (AP) onderzoekt nog of de Belastingdienst zich schuldig heeft gemaakt aan etnisch profileren, omdat met name bij ouders met een migratieachtergrond toeslagen zouden zijn ingetrokken.

Trouw en RTL Nieuws meldden eerder dat Snels ambtenaren het onderzoek naar de affaire dat de bewindsman had ingesteld bemoeilijkten. Ook heeft Snel het onderzoek laten inperken, tegen de wens in van de onderzoekers die de zaak onder de loep nemen.

De fiscus raakte tijdens Pinksteren ook in opspraak, toen het gedupeerde ouders had benaderd voor een persoonlijk gesprek met Snel. De fiscus passeerde de advocaat van de gezinnen en handelde daarmee in strijd met de Algemene wet bestuursrecht.