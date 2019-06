In grote delen van Nederland blijft de temperatuur in de nacht van maandag of dinsdag boven de 20 graden, waardoor er sprake is van een tropennacht, meldt Weerplaza. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er slechts zes tropennachten maar nog nooit in de maand juni. De hoge temperaturen bezorgen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail hoofdbrekens, schrijft de NOS.

De dienstregeling kan in de ochtend niet geheel volgens plan verlopen, omdat treinen door de vele storingen van maandag op andere plekken staan dan gepland.

Dat is in veel gevallen te wijten aan problemen die veroorzaakt zijn door de hitte, meldt ProRail op Twitter. In de nacht van maandag op dinsdag werken monteurs door om de laatste storingen op te lossen.

Reizigers moeten rekening houden met kortere treinen op de dinsdagochtend of zelfs geannuleerde ritten. Ze krijgen het advies om de reisplanner te checken.