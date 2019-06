Het noodnummer 112 was maandag vanaf 16.00 uur ruim drie uur lang niet bereikbaar vanwege een storing bij KPN. Omdat in eerste instantie geen landelijk noodnummer beschikbaar was, deelden lokale hulpdiensten massaal hun 06-nummers op sociale media. Bij veel veiligheidsregio's was het improviseren, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's, die overeenkomen en samenvallen met de voormalige politieregio's. Een veiligheidsregio coördineert de inzet van brandweer, ambulance en politie coördineren bij een brand, ongeluk of ramp.

Tijdens de storing werden alle agenten in dienst de straat opgestuurd. Ook waren de marechaussees zichtbaar aanwezig en werden veel brandweerkazernes zichtbaar bezet gehouden. Het Rode Kruis reed met bussen door buitengebieden van onder andere Katwijk, Gouda en Leiden om zichtbaar te zijn voor kwetsbare mensen, die hulp nodig hadden.

In de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost werden twee branden gemeld op de kazerne, waaronder een zeer grote brand in een bos bij Deurne. Omdat de brandweereenheid van dienst niet achter de feiten aan wilden lopen, werd besloten om bij twijfel direct op te schalen.

"We hebben met de beste wil van de wereld gehandeld", zegt een woordvoerder van die regio. Volgens hem ontbrak het aan een landelijk protocol en was er ook geen standaarduitwijknummer voorhanden. "Allerlei veiligheidsregio's kwamen met andere adviezen. Als je maandagmiddag door Brabant hebt gereden, kreeg je allerlei verschillende NL-alerts".

Brandweerkazernes houden deuren open en posten bemenst

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland richtte tijdens de storing een regionale meldkamer en een daarbij behorend noodnummer. Het hield tevens elke kazerne met minimaal twee personen bezet. Tijdens de storing zijn er mensen aan komen lopen bij die kazernes, maar een woordvoerder heeft daarvan geen aantallen.

Een zegsman van de veiligheidsregio brandweer Midden- en West-Brabant weet dat er bij kazernes in die regio zeker drie mensen hebben aangeklopt. De veiligheidsregio communiceerde via televisie- en radio-uitzendingen en sociale media over de storing. Ook liet het banners met noodnummers plaatsen op gemeentelijke websites.

In Eindhoven stonden de deuren van de brandweerkazerne aan de Deken van Somerenstraat open en stonden brandweerauto's buiten geparkeerd. Brandweerlieden zaten in de deuropening, zodat zij makkelijk te vinden waren in geval van nood.

Inwoners Ridderkerk seinen zelf brandweerman in

Volgens RTV Rijnmond konden bewoners in Ridderkerk 112 niet bereiken toen een huizenblok in de Lorentzstraat op het punt van instorten stond. Een bewoner kende echter iemand van de brandweer, diegene werd ingeseind op zijn persoonlijke mobiel, waarna de brandweerman poolshoogte kwam nemen.

In Alphen aan den Rijn werden inwoners, net als in veel andere gemeenten in Nederland, geadviseerd om bij spoedgevallen naar openbare gebouwen toe te gaan. Ook reden in die plaats ambulances rond en was er meer politie op straat.

Hetzelfde gebeurde onder meer in Groningen, Leiden en Utrecht.

Politie Amsterdam noemt telefoonstoring 'onacceptabel'

De politie Amsterdam noemde de telefoonstoring tegenover AT5 "onacceptabel". Volgens een woordvoerder had deze situatie "zich nooit voor mogen doen". Tijdens de storing zette de politie Amsterdam volgens de zegsman "alle beschikbare middelen in" om de veiligheid te blijven garanderen. Hoeveel Amsterdammers in de problemen zijn geraakt kon hij nog niet zeggen.

Bijna alle door NU.nl benaderde politie-eenheden, waaronder die van Den Haag, Rotterdam en Utrecht, geven aan dat de situatie nog geëvalueerd wordt. Dan zal ook duidelijk worden of de hulpdiensten belangrijke noodoproepen hebben gemist.

Ook is nog niet bekend hoeveel mensen maandag het landelijke noodnummer hebben gebeld. Wel liet de politie weten "een groot aantal onnodige telefoontjes" te hebben ontvangen.

De oorzaak van de storing is nog onduidelijk.