Het noodnummer 112 is maandagmiddag landelijk niet bereikbaar door een grote telefoonstoring. Ook het meldkamernummer van de politie (0900-8844) is niet bereikbaar. De landelijke eenheid van de politie roept mensen op om in geval van nood naar openbare gebouwen te gaan. Alle agenten in dienst zijn de wijk in gestuurd.

In openbare gebouwen kan via het C2000-systeem hulp worden ingeroepen.

Er wordt volop aan de storing gewerkt, zo laat de politie weten. "We komen zo snel mogelijk met meer informatie." Wie nu 112 belt, krijgt niets te horen.

Verschillende agenten en politiekorpsen roepen op om noodmeldingen te doen via sociale media, zoals Instagram, Facebook en Twitter.

Momenteel is een landelijke storing bij KPN gaande. Op Allestoringen.nl zijn maandagmiddag duizenden klachten binnengekomen. "Gezien de impact heeft het de allerhoogste prioriteit dit zo snel mogelijk op te lossen", aldus KPN.

Als gevolg van de storing zijn bijvoorbeeld ook gemeenten en ziekenhuizen telefonisch niet bereikbaar.