Sectie op het lichaam van de 33-jarige Katwijkse Anja Schaap heeft niet uitgesloten dat het gaat om een misdrijf, zo meldt de politie maandag. Het lichaam van de vrouw werd aangetroffen door een Duitse boot in zee boven de Waddeneilanden. Ze werd sinds 29 mei vermist.

Het onderzoek naar het overlijden van de vrouw gaat door, zo laat de politie weten. "Daarin richt het team zich op de vraag wat er met Anja is gebeurd en hoe zij in het water terecht is gekomen."

Er zijn 180 tips binnengekomen die worden onderzocht door de politie. Het lichaam van de vrouw is vrijgegeven.

De familie van Schaap neemt vrijdag in besloten kring afscheid van de vrouw. Er is een condoleanceregister geopend en donderdagavond kan iedereen die wil afscheid nemen in de ontmoetingskerk in Katwijk.

Schaap verdween na cafébezoek Katwijk

De vrouw verdween na een cafébezoek in haar woonplaats. Op camerabeelden was te zien dat ze die bewuste nacht nog enkele uren door Katwijk rondliep.

Haar tas werd later gevonden in een sloot op de route naar haar huis. Er werd in de afgelopen periode onder meer gezocht door de politie, de kustwacht, Staatsbosbeheer, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Landelijk Team Onderwaterzoekingen en de brandweer. Ook zo'n zestig vrijwilligers van het Veteranen Search Team zochten naar de Katwijkse.

Het lichaam van Schaap werd bij toeval ontdekt door de bemanning van een Duits schip. De bemanningsleden schakelden de Nederlandse politie in, waarna werd ontdekt dat het ging om Schaap.