Staatsbosbeheer heeft meerdere aanpassingen gedaan aan het duikwrak Le Serpent in het Grevelingenmeer in Zeeland. Het duikverbod is hierdoor opgeheven en het scheepswrak is weer toegankelijk, meldt Staatsbosbeheer maandag. Aanleiding voor de werkzaamheden was een dodelijk duikincident bij het duikwrak in mei 2018, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Staatsbosbeheer deed de aanpassingen om een toekomstig duikincident te voorkomen. Om dit te bereiken zijn de donkere ruimtes permanent afgesloten en is de duikveiligheid vergroot. Zowel het voor- als achterruim is nu permanent afgesloten en de duik- en begeleidingslijn is aangepast en verlegd door de twee grote ruimtes in het centrale deel van het wrak. De begeleidingslijnen zijn gekoppeld aan de nieuw aangebrachte gidslijn op het dek aan de bakboordzijde.

In mei 2018 kwamen twee ervaren duikers om het leven in het scheepswrak. Ze kwamen niet meer terug van een duik in het wrak doordat ze de weg kwijt waren geraakt in het achterdeel van het schip. Met de aanpassingen hoopt Staatbosbeheer dat een dergelijk incident in de toekomst kan worden voorkomen.

Vanwege de dood van de mannen gaf Staatsbosbeheer, sinds 2018 eigenaar en beheerder van Le Serpent, een negatief duikadvies af voor het betreffende scheepswrak. Daarna is de organisatie met verschillende belanghebbenden in gesprek gegaan over de veiligheid van duikers.

Le Serpent, met een lengte van ruim 60 meter, ligt op een diepte van circa 28 meter. Het zicht in het wrak is beperkt door opdwarrelend sediment, waardoor de ruimtes in het wrak onoverzichtelijk kunnen zijn.