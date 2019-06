Maarten van der Weijden heeft zijn tweede poging om de route van de Elfstedentocht te zwemmen, succesvol afgerond. De zwemmer is maandag om 19.30 uur gefinisht in Leeuwarden na een zwemtocht van 195 kilometer.

Volg alle ontwikkelingen rond de elfstedenzwemtocht in ons liveblog.



De 38-jarige Van der Weijden zamelt met de elfstedenzwemtocht geld in voor onderzoek naar kanker. Bij zijn aankomst in Leeuwarden werd bekendgemaakt dat hij tot nu toe 3.910.763 euro heeft opgehaald. Er kan nog steeds worden gedoneerd.

Van der Weijden werd opgevangen door Reinier Paping, winnaar van de beruchte Elfstedentocht van 1963. "Ik heb hier geen woorden voor", aldus Paping. "Wat bijzonder dat u hier bent", antwoordt Van der Weijden. Vervolgens hing Paping het speciale elfstedenzwemtochtkruisje om de nek van Van der Weijden.

Daarna werd de zwemmer in een karretje naar zijn medische onderzoek in het ziekenhuis gereden.

Tienduizenden mensen langs route

De olympisch kampioen werd tijdens zijn zwemtocht door vele tienduizenden mensen toegejuicht. Veel kinderen in Dokkum kregen maandag even vrij van school om de zwemmer aan te moedigen.

Toen Van der Weijden uit de stad wegzwom, vlogen vier F-16's over als eerbetoon, alvorens de landing na een oefenmissie in te zetten. Eerder op de dag passeerde hij de jachthaven van Birdaard, het punt waar hij vorig jaar zijn elfstedenzwemtocht moest opgeven.

In 2018 moest de zwemmer na 163 kilometer stoppen, omdat hij zich niet goed voelde. Dat punt is hij maandag iets voor 7.00 uur gepasseerd. Daar kreeg hij bij zijn eigen standbeeld een speciale stempel van zijn gezin.

In Birdaard werd Van der Weijden ondanks het vroege tijdstip toch door veel mensen aangemoedigd. Zo stond een man uit Eelde al drie dagen met zijn camper in het Friese dorp te wachten. "Dit is the place to be", verklaarde hij zijn aanwezigheid.