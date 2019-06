De twee mannen die vastzaten voor de dodelijke aanrijding in Heerhugowaard blijven niet langer vastzitten. Nadat eerder al de 26-jarige man werd vrijgelaten is maandag ook de 28-jarige verdachte op vrije voeten gesteld. Beide mannen zijn nog wel verdachte in de zaak.

Ze zaten vast nadat een vijftienjarig meisje uit Heerhugowaard woensdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeluk op de Westtangent in haar woonplaats. Uit onderzoek bleek dat twee personenauto's betrokken waren bij de aanrijding.

Volgens de politie is nog veel onduidelijk. Zo wordt onderzocht of er sprake is geweest van een straatrace, maar is het nog te vroeg om daarover uitspraken te doen.

Getuigen die iets gezien of gehoord hebben, worden opgeroepen zich te melden.