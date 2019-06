Oud-minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) mag gehoord worden als getuige in de zaak die draait om de schadevergoeding die oud-piloot Julio Poch wil, omdat hij in 2009 is uitgeleverd aan Argentinië. Dit heeft de rechtbank in Rotterdam maandag besloten in een kort geding over de zaak.

De advocaten willen oud-minister Hirsch Ballin laten verhoren, omdat zij denken dat er politiek onzuivere motieven achter de uitlevering van Poch aan Argentinië zaten.

"Daarbij verwijt Poch de Staat onder meer dat de Staat zijn vervolging in Argentinië nadelig heeft beïnvloed door misbruik te maken van zijn bevoegdheden", zo schetst de rechtbank.

In een uitzending van Argos werd een politiedocument besproken waaruit opgemaakt zou worden dat Hirsch Ballin zich rechtstreeks persoonlijk "heeft ingelaten met het strafrechtelijk onderzoek". De rechtbank vindt het horen van de oud-minister daarom relevant voor de zaak.

Rechtbank wijst verzoek om Verhagen te horen af

Het verzoek om Maxime Verhagen (voormalige minister van Buitenlandse Zaken) aan de tand voelen, is afgewezen. "De rechtbank is van oordeel dat uit hetgeen Poch heeft aangevoerd, geen concrete aanwijzingen volgen dat Verhagen betrokken is geweest bij de zaak van Poch en waarover hij (concreet) zou kunnen verklaren."

Poch (67) woonde sinds 1988 in Nederland. Hij werd vlak voor zijn pensioen in Valencia opgepakt en vervolgens uitgeleverd. Argentinië, zijn geboorteland, wilde hem berechten voor zijn vermeende betrokkenheid bij de zogeheten dodenvluchten van ruim 35 jaar geleden. Politieke tegenstanders van het militaire regime werden toen levend uit een vliegtuig gegooid.

Na acht jaar te hebben vastgezeten, werd hij in 2017 vrijgesproken. Poch wil een schadevergoeding van 5 miljoen euro.