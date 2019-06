Drinkwaterbedrijf Vitens roept klanten maandag op om op tropische dagen extra zuinig te zijn met water. Volgens het bedrijf wordt op warme dagen zo'n 40 procent extra water verbruikt. Als dat een paar dagen duurt, dan kan de druk op de waterleiding wegvallen.

In de warme zomer van 2018 zag Vitens de bodem van de watervoorraad in zicht komen.

Als de zomers vaker heel warm worden en er telkens periodes zijn waarin er meer water wordt gebruikt dan normaal, dan zou Nederland in 2050 zo'n 100 miljard liter extra kraanwater nodig hebben.

Dat is volgens Vitens onmogelijk en daarom moeten mensen er nu al aan wennen om op hete dagen juist goed op het waterverbruik te letten.

Korter douchen, niet de auto wassen, kraan dicht

Zo scheelt een minuut korter douchen 2.200 liter drinkwater per jaar. De kraan dichtdraaien bij het tandenpoetsen scheelt 2 liter water. De auto wassen in een wasstraat levert 60 liter waterwinst op.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert water aan 5,6 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit

In heel Nederland is dinsdag kans op smog door ozon en dus op een slechte luchtkwaliteit. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM). Vanaf maandagmiddag is er vooral in het oosten van het land al kans op.

Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is, aldus het RIVM.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het verschijnsel kan volgens het RIVM leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen, zegt het instituut.

Op woensdag is er ten zuidoosten van de lijn Arnhem - Eindhoven nog een kleine kans op smog.

ProRail zet extra ploegen in wegens hitteproblemen

ProRail zet extra mensen in om de mogelijke gevolgen van de hoge temperaturen voor het spoor het hoofd te bieden. Zo staan extra incidentbestrijders klaar voor het geval dat treinen stranden. Ze nemen dan direct water mee voor de reizigers.

Verder heeft ProRail in samenwerking met aannemers meer storingsploegen paraat en worden doorlopend hitteschouwen uitgevoerd.

"We houden in de gaten hoe het spoor erbij ligt. Staal kan door de hitte uitzetten en in het uiterste geval verbuigen", legt een woordvoerder uit. Het spoornetwerk is wel zo ingericht dat het tegen een stootje kan, ook qua warmte.

Zo liggen er zogeheten compensatielassen in, die ervoor zorgen dat het staal een stukje kan uitzetten zonder dat er problemen ontstaan. Bij aanhoudende warmte kunnen echter toch problemen ontstaan.

KNMI verlengt code geel tot woensdag na de spits

Op gevoelige punten, zoals bruggen, is het een optie om het staal met water te koelen. Dat gebeurt momenteel nog niet. Het hele spoor koel houden zit er niet in. "Met 7.000 kilometer spoor is daar geen beginnen aan", aldus de woordvoerder van ProRail.

Het KNMI houdt de code geel wegens hitte zeker aan tot woensdagochtend na de ochtendspits. De waarschuwing geldt voor het hele land met uitzondering van de kustprovincies.

RIVM: Hitteplan is van kracht, kijk uit

Met temperaturen van boven de 30 graden en een zeer matige wind wordt het maandag erg warm. In het zuidoosten van het land kan het zelfs 33 graden worden. In de nacht naar dinsdag is er kans op een zogenoemde tropennacht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarom zondag het hitteplan geactiveerd voor het midden, zuiden en oosten van Nederland. Voor die gebieden geldt ook de code geel.

Op wat sluierbewolking na is er de gehele dag een stralend blauwe lucht. Pas later in de middag of in de avond komt er wat bewolking opzetten, maar het blijft droog.

Nacht van maandag op dinsdag wordt tropisch

In de nacht van maandag op dinsdag zijn minimumtemperaturen tussen de 20 tot 22 graden op komst.

Als dat zo blijft, dan is er straks sprake van een tropennacht. Bij zo'n nacht zakt het kwik niet onder de 20 graden.

Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er slechts zes tropennachten. Dit is overigens nog nooit in de maand juni gebeurd.

De hitte houdt dinsdag en woensdag aan

Vanaf dinsdag stijgt het kwik tot boven de 30 graden. 's Nachts is het gemiddeld 20 graden. In het zuidoosten lijkt het warme weer de hele week aan te houden. In de kustprovincies duurt die periode minder lang.

Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico's die dit met zich mee kan brengen. Vooral ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement lopen het risico op uitdroging en oververhitting.

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. De kans op aanhoudend warm weer met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Ook wordt rekening gehouden met de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid.