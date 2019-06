Langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden is maandag rond 10.00 uur in Dokkum aangekomen. Hij heeft hier zijn tiende en op een na laatste stempel voor zijn elfstedenzwemtocht gekregen. Hij gaat nu terug naar Leeuwarden, waar hij in de avond hoopt aan te komen.

In Dokkum staan veel schoolkinderen die even vrij hebben gekregen om de zwemmer aan te moedigen.

Eerder op de dag passeerde Van der Weijden de jachthaven van Birdaard, het punt waar hij vorig jaar zijn elfstedenzwemtocht moest opgeven.

In 2018 moest de zwemmer na 163 kilometer stoppen, omdat hij zich niet goed voelde. Dat punt is hij maandagochtend iets voor 7.00 uur gepasseerd.

De zwemmer is kort gestopt bij zijn eigen standbeeld in Birdaard. Hij heeft er een speciale stempel gekregen van zijn vrouw Daisy en zijn kinderen. Tegelijkertijd is een speciale wensballon opgelaten.

Ondanks het vroege tijdstip veel mensen langs de kant

In Birdaard is hij ondanks het vroege tijdstip toch door veel mensen aangemoedigd. Zo stond een man uit Eelde al drie dagen met zijn camper in het Friese dorp te wachten. "Dit is the place to be", verklaarde hij zijn aanwezigheid.

Volgens hem waren er meer mensen die al een aantal dagen in Birdaard aan het wachten waren.

Van der Weijden heeft last van schuurplekken

Tegen 4.00 uur sprong hij na een rustpauze van bijna vier uur weer het water in. Iets later moest hij alweer uit het water klimmen, omdat er opnieuw problemen zouden zijn met zijn pak.

Volgens de NOS veroorzaakte het pak schuurplekken op zijn lichaam. Op de tweede dag werd al een scheur in zijn pak ontdekt. Dit is het gevolg van slijtage. Er zijn meerdere reservepakken beschikbaar, maar vooralsnog is zijn pak ingesmeerd met zalf en zijn de schuurplekken behandeld.

Mogelijk ontstaan hierdoor nieuwe scheuren, meldt Omrop Fryslân.

Zwemmer finisht naar verwachting rond 19.30 uur

Na Dokkum moet Van der Weijden nog zo'n acht uur zwemmen richting Leeuwarden, waar hij om en nabij 19.30 uur verwacht wordt. De Alkmaarder heeft er dan 195 kilometer op zitten.

Zondag werd bekendgemaakt dat er al zo'n 1,4 miljoen euro is opgehaald met de zwemtocht, maar dat het daadwerkelijk opgehaalde bedrag waarschijnlijk hoger is. Het is in ieder geval iets hoger dan de tussenstand op de zondag van de vorige editie.