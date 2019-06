Het KNMI houdt de code geel wegens hitte zeker aan tot woensdagochtend. De waarschuwing geldt voor het hele land met uitzondering van de kustprovincies.

Met temperaturen van boven de 30 graden en een zeer matige wind wordt het maandag erg warm. In het zuidoosten van het land kan het zelfs 33 graden worden. In de nacht naar dinsdag is er kans op een zogenoemde tropennacht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarom zondag het hitteplan geactiveerd voor het midden, zuiden en oosten van Nederland. Voor die gebieden geldt ook de code geel.

Op wat sluierbewolking na is er de gehele dag een stralend blauwe lucht. Pas later in de middag of in de avond komt er wat bewolking opzetten, maar het blijft droog.

Nacht van maandag op dinsdag wordt tropisch

In de nacht van maandag op dinsdag zijn minimumtemperaturen tussen de 20 tot 22 graden op komst.

Als dat zo blijft, dan is er straks sprake van een tropennacht. Bij zo'n nacht zakt het kwik niet onder de 20 graden.

Sinds het begin van de metingen in 1901 is dit slechts zes keer voorgekomen. In de maand juni heeft zich overigens nog nooit een tropennacht voorgedaan.

De hitte houdt dinsdag en woensdag aan

Vanaf dinsdag stijgt het kwik tot boven de 30 graden. 's Nachts is het gemiddeld 20 graden. In het zuidoosten lijkt het warme weer de hele week aan te houden. In de kustprovincies duurt die periode minder lang.

Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico's die dit met zich mee kan brengen. Vooral ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement lopen het risico op uitdroging en oververhitting.

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. De kans op aanhoudend warm weer met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Ook wordt rekening gehouden met de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid.