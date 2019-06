Voor het eerst sinds 1 juni is er in Gouda weer een voertuig in brand gevlogen. Er kwamen rond 1.15 uur vlammen uit een auto aan de Herenstraat. De politie is bezig met een sporenonderzoek.

Het is de eerste autobrand in drie weken tijd in de stad, die al langer geteisterd wordt door autobranden. In krap een maand kwamen er vlammen uit liefst 24 voertuigen.

Burgemeester Mirjam Salet gaf agenten de bevoegdheid om preventief te fouilleren om in te grijpen. Dat leek een tijdje afdoende te zijn geweest, tot nu.