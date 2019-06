Maarten van der Weijden is begonnen aan de laatste 40 kilometer van zijn elfstedenzwemtocht. Tegen 04.00 uur sprong hij, na een rustpauze van bijna vier uur, weer het water in. Iets later moest hij alweer uit het water klimmen omdat er opnieuw problemen zouden zijn met zijn pak.

Resterende stempelplaatsen op de route van Van der Weijden

Dokkum: maandagochtend

Leeuwarden (finish): maandagavond

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Volgens de NOS veroorzaakte het pak schuurplekken op zijn lichaam. Het zijn de eerste nieuwe problemen sinds de tweede dag, toen als gevolg van slijtage een scheur werd ontdekt.

Er zijn meerdere reservepakken beschikbaar, maar vooralsnog is zijn pak ingesmeerd met zalf en zijn de schuurplekken behandeld. Mogelijk ontstaan hierdoor nieuwe scheuren, meldt Omrop Fryslân.

De langeafstandszwemmer lag ruim een half uur uit het water, vlak voor Bartlehiem. Onduidelijk is of hij hierdoor achter op schema is komen te liggen. Van der Weijden wordt om 10.00 uur verwacht in Dokkum voor zijn voorlaatste en tiende stempel.

Daarna moet hij nog zo’n acht uur zwemmen richting Leeuwarden, waar hij om en nabij 19.30 uur verwacht wordt. De Alkmaarder heeft er dan 195 kilometer opzitten.

Zondag werd bekendgemaakt dat er al zo’n 1,4 miljoen euro is opgehaald met de zwemtocht, maar dat het daadwerkelijk opgehaalde bedrag waarschijnlijk nog hoger is. Het is in ieder geval iets hoger dan de tussenstand van de vorige editie op zondag.