Bijna alle aanbiedingen in Nederlandse supermarkten zijn ongezond voor de consument of vallen buiten de Schijf van Vijf – de aanbevolen richtlijn voor gezond eten van het Voedingscentrum. Dat terwijl er vorig jaar aan de regering beloofd was om zaken als overmatig drankgebruik en overgewicht terug te dringen.

Dat schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek van supermarktvergelijker stichting Questionmark. De stichting concludeert dat in vier van de vijf gevallen supermarkten kiezen om een meer ongezond product in de aanbieding te zetten. Dat deden zij door een half jaar lang de onlineaanbiedingen in de gaten te houden.

In het eind vorig jaar afgesloten Nationaal Preventieakkoord werd beloofd dat in 2040 maximaal zo’n 38 procent van de volwassenen nog te zwaar mogen zijn. Momenteel is de helft van die groep te zwaar. Ook de groep obesitaspatiënten moet in twintig jaar worden teruggedrongen van 14.5 naar 7.1 procent van alle volwassenen.

Onder andere supermarkten beloofden op hun eigen wijze daaraan hun steentje bij te dragen. Toen klonk al kritiek en werd een vervangend idee geopperd, namelijk het invoeren van belasting op suiker.

Het Nationaal Preventieakkoord is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet voldoende om de beschreven doelen te halen, aldus de Volkskrant. Volgende week volgt daar in de Tweede Kamer een debat over.