Een man in Capelle aan den IJssel is zondagavond neergestoken na een verkeersruzie, meldt de politie. Het slachtoffer is vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De ruzie ontstond bij een tankstation aan de Kanaalweg.

Het conflict liep dusdanig uit de hand, dat er een mes werd getrokken en een man werd neergestoken. Hij raakte gewond aan zijn been.

De politie is nog bezig met achterhalen wat zich zondagavond precies heeft afgespeeld. De dader is volgens de NOS nog voortvluchtig.

Het slachtoffer is per ambulance naar het Erasmus MC gebracht. Hij is niet meer in levensgevaar.