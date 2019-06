Maarten van der Weijden gaat de laatste nacht in van de elfstedenzwemtocht. Rond 23.25 uur nam hij twee kilometer voor Bartlehiem een slaappauze. De langeafstandszwemmer was al sinds het begin van de middag bezig met het 40 kilometer lange stuk van Franeker naar Dokkum.

Volg alle ontwikkelingen rond de elfstedenzwemtocht in ons liveblog.

Resterende stempelplaatsen op de route van Van der Weijden Dokkum: maandagochtend

Leeuwarden (finish): maandagavond

De geboren Alkmaarder gaat drie à vier uur slapen, waarna hij zijn tocht naar Dokkum zal hervatten. In die stad wordt Van der Weijden maandagochtend rond 10.00 uur verwacht voor zijn tiende en voorlaatste stempel.

Van der Weijden lag heel de dag voor op schema. Bij het invallen van de duisternis meldden de tractoren van de lokale boeren zich langs de route van de elfstedenzwemtocht om hem bij te schijnen. Van der Weijden liet eerder al weten de actie zeer op prijs te stellen.

Tussen Franeker en Dokkum moest Van der Weijden twee keer een sluis bedwingen. Eerst bij Wier en later bij Olde Lije werd de zwemmer in een brancard aan een hijskraan overgezet.

Tot nu toe heeft de zwemmer al zeker 1,4 miljoen euro opgehaald met de zwemtocht. Dat bevestigde een woordvoerder van de 11stedenzwemtocht zondag aan het einde van de middag tegen NU.nl. Omdat nog niet alle transacties van alle banken binnen waren, was het daadwerkelijk opgehaalde bedrag hoogstwaarschijnlijk hoger. "Dit is dus een veilige inschatting", aldus de zegsvrouw.

Van der Weijden is al sinds vrijdag bezig aan zijn elfstedenzwemtocht door Friesland. Als alles goed blijft gaan zal hij maandagavond finishen in Leeuwarden.

Van der Weijden stempelde zondag Harlingen en Franeker af

Van der Weijden had zondag om 12.45 uur in Franeker zijn negende stempel binnen. In de loop van de ochtend passeerde hij Harlingen voor stempel nummer acht.

Talloze toeschouwers stonden langs de kant om Van der Weijden aan te moedigen. Ook zwommen mensen stukken met hem mee. Zijn begeleidingsteam zorgt ervoor dat hij steeds goed blijft eten.

Van der Weijden begon bewust in juni aan de elfstedenzwemtocht

Vorig jaar, toen hij ook al eens een poging deed om 195 kilometer te zwemmen, moest de geboren Alkmaarder na Bartlehiem opgeven, omdat zijn lichaam het niet meer aankon. Hij had toen 163 kilometer afgelegd. Vorig jaar haalde hij met zijn zwemtocht 5 miljoen euro op voor de strijd tegen kanker.

In tegenstelling tot 2018 begon hij in 2019 niet in augustus maar op 21 juni. "Ik heb altijd moeite met de nachten. In juni zijn die een stuk korter dan in augustus, dus dat scheelt weer", zei van der Weijden in maart tegen de NOS.