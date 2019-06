Langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden heeft zondagmiddag rond 12.45 uur in Franeker de negende stempel van zijn elfstedenzwemtocht opgehaald. Hij ligt voor op schema, want eigenlijk zou hij pas tussen 13.00 en 14.00 uur zijn negende stempel ophalen.

Volg alle ontwikkelingen rond de elfstedenzwemtocht in ons liveblog.

Resterende stempelplaatsen op de route van Van der Weijden Dokkum: maandagochtend

Leeuwarden (finish), maandagavond

De geboren Alkmaarder is over de helft van zijn elfstedenzwemtocht. In totaal zal hij 195 kilometer zwemmend moeten afleggen om zijn laatste stempel op te kunnen halen in Leeuwarden, de stad waar hij vrijdagmiddag startte met zijn tocht.

Talloze toeschouwers langs de kant moedigen Van der Weijden al sinds vrijdag aan. Ook zwemmen mensen stukken met hem mee.

Dit deed ook de weduwnaar van schaatsster Paulien van Deutekom. Hij zwom zondagochtend een stuk met Van der Weijden mee. Van Deutekom overleed eerder dit jaar op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Van der Weijden begon bewust in juni aan de elfstedenzwemtocht

In 2018 deed van der Weijden ook al eens een poging om 195 kilometer te zwemmen. Toen moest hij na 163 kilometer opgeven, omdat zijn lichaam het niet meer aankon. Met zijn tocht haalde hij 5 miljoen euro op voor de strijd tegen kanker.

In tegenstelling tot 2018 begon hij in 2019 niet in augustus maar op 21 juni. "Ik heb altijd moeite met de nachten. In juni zijn die een stuk korter dan in augustus, dus dat scheelt weer", zei van der Weijden in maart tegen de NOS.