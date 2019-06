Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) activeert zondag het hitteplan voor het midden, zuiden en oosten van Nederland.

Het hitteplan geldt voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg. Volgens het KNMI kan het zondag op sommige plaatsen warmer dan 28 graden worden.

Vanaf dinsdag stijgt het kwik tot boven de 30 graden. 's Nachts is het gemiddeld 20 graden. In het zuidoosten lijkt het warme weer de hele week aan te houden, in de kustprovincies duurt die periode minder lang.

De kracht van de ultraviolette straling (uv-straling) van de zon ligt zondag waarschijnlijk tussen de 7 en 8. Dit betekent dat de huid al binnen vijftien minuten kan verbranden.

Hitteplan is een waarschuwing voor de risico's van hitte

Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico's die dit met zich mee kan brengen. Vooral ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement lopen het risico op uitdroging en oververhitting.

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. De kans op aanhoudend warm weer met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Ook wordt rekening gehouden met de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid.