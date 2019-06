De zondag wordt met temperaturen van tussen de 25 en 30 graden erg warm. Er is vrijwel geen bewolking en het blijf droog.

Landinwaarts is er geen of amper wind om voor een verkoelend briesje te zorgen. Langs het IJsselmeer en op de Waddeneilanden staat wel een matige wind, die later op de dag kan uitgroeien tot een vrij krachtige wind.

In de loop van de avond verschijnt er steeds meer bewolking en koelt het iets af. In het westen van het land kan er zelfs een spat regen vallen.

De hoge temperaturen kunnen in de nacht van zondag op maandag voor een bijzonder fenomeen zorgen. Weerplaza stelt namelijk dat er een tropennacht op komst is, waarbij het kwik niet onder de 20 graden zakt. Later deze week wordt ook de eerste regionale hittegolf verwacht met temperaturen van boven de 35 graden.