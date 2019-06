Maarten van der Weijden is ook de tweede nacht van zijn elfstedenzwemtocht probleemloos doorgekomen. De zwemmer besloot tegen 0.50 uur een langere rustpauze te nemen, waarna hij tegen 4.30 uur het water weer indook om richting Witmarsum te zwemmen. In de loop van de ochtend wordt hij verwacht in Harlingen, waar hij zijn achtste stempel krijgt.

Resterende stempelplaatsen op de route van Van der Weijden Harlingen: zondagochtend

Franeker: zondagmiddag

Dokkum: maandagochtend

Leeuwarden (finish), maandagavond

De NOS meldt dat Van der Weijden ondanks zijn langere rustpauze opnieuw voorligt op schema. Hij zal zondag rond 9.00 uur aankomen in Harlingen.

De geboren Alkmaarder sliep in de nacht van zaterdag op zondag ruim drie uur. Dat was mogelijk, doordat hij zaterdag een uur voor op schema lag. De eerste nacht sliep Van der Weijden slechts een uur.

Zowel voor als na de pauze werd de langeafstandszwemmer door een enthousiaste groep mensen toegejuicht.

Een groep fanatiekelingen bleef de gehele nacht in de buurt van de rustplaats van de zwemmer en juichte hem toe toen hij weer besloot verder te gaan. Ook reden claxonnerende automobilisten met hem mee langs de gracht.

Deze nacht passeerde de zwemmer de magische grens van 100 kilometer. In totaal wil Van der Weijden 195 kilometer afleggen. Hij startte vrijdag om 17.30 uur in Leeuwarden en wordt maandag rond 19.30 uur opnieuw in de Friese hoofdstad verwacht om de tweede editie van zijn elfstedenzwemtocht succesvol af te sluiten.

Voordat hij daar aankomt, moet hij nog langs Harlingen, Franeker en Dokkum. Vooral het traject tussen de laatste twee steden is erg lang. Naar verwachting heeft Van der Weijden ruim twintig uur nodig om dat stuk af te leggen.