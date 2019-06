Tijdens de voorspelde warme periode aankomende week, zullen de nachten ook bijzonder warm worden. Weerplaza stelt dat er mogelijk een 'tropennacht' op komst is, waarbij het kwik niet onder de 20 graden zakt.

In Twente en Limburg wordt aankomende week de eerste regionale hittegolf verwacht. Elders in het land kunnen de temperaturen ook stijgen tot 35 graden. Ook 's nachts blijft het warm.

In de nacht van zondag op maandag wordt het vermoedelijk niet kouder dan 18 graden en in het zuiden van het land mogelijk niet kouder dan 20 graden. Later in de week kunnen nog warmere nachten worden gemeten.

Als de nachtelijk gemeten temperaturen in De Bilt boven de 20 graden blijven 's nachts, is er sprake van een tropennacht. Dat is zeldzaam in juni: sinds het begin van de metingen in 1901 is zes keer een minimumtemperatuur van 20 graden in Nederland gemeten, maar nog niet in De Bilt.

Als dat nu het geval is, is er sprake van de eerste tropennacht ooit in juni. De warmste nacht ooit gemeten in juni was in IJmuiden in 1976, het was toen 21,5 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zondag 28° 12° NO 3 Maandag 30° 18° O 4 Dinsdag 33° 20° O 3 Woensdag 30° 19° N 3 Donderdag 27° 14° NO 4

Steden 's nachts mogelijk warmer dan platteland

De nachtelijke temperaturen kunnen nog verschillen tussen stedelijke gebieden en het platteland, stelt Weerplaza. In stedelijke gebieden, waar meer betonnen constructies te vinden zijn, kan het warmer blijven dan op het platteland. Dit komt doordat beton en steen warmte vasthouden en deze 's nachts afgeven.

Na woensdag zorgt een noordenwind vooral in de kustprovincies voor verkoeling, maar in het zuiden en het zuidoosten van Nederland kan de warmte zowel overdag als 's nachts aanhouden.