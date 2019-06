Langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden heeft zaterdag rond 19.30 uur de zesde stempel van zijn elfstedenzwemtocht in ontvangst genomen in Workum. Hij lag daar nog steeds ongeveer een uur voor op schema.

In het kort Tweede editie elfstedenzwemtocht

Eerste zes stempels zijn binnen

Zwemmer wordt rond middernacht in Bolsward verwacht

Finish waarschijnlijk op maandagavond

Volg hier de laatste ontwikkelingen in ons liveblog



Met zijn aankomst in Workum heeft Van der Weijden 86 kilometer afgelegd. Daarmee resteert nog 110 kilometer tot de finish in Leeuwarden.

Na Workum volgt een langere etappe. Zijn volgende stop is Bolsward, waar hij rond middernacht wordt verwacht. Daar kan hij zijn zevende stempel ophalen. Van der Weijden genoot na zijn doorkomst in Workum van zijn diner: een schotel met rode kool.

Net als in de andere plaatsen die Van der Weijden (38) heeft aangedaan sinds het begin van zijn tocht, vrijdag aan het eind van de middag in de Friese hoofdstad, was het publiek massaal toegestroomd om zijn verrichtingen te volgen.

Dat leidde tot verkeersproblemen, onder meer rond de Friese stad Hindeloopen, waar Van der Weijden zaterdagmiddag een stempel ontving van zijn twee jonge dochters.

De zwemmer heeft, naast Workum en Hindeloopen, ook Stavoren, Sloten, IJlst en Sneek aangedaan na zijn vertrek uit Leeuwarden, afgelopen vrijdag rond 17.30 uur.

Van der Weijden gaat als een speer

De onverwachte snelheid van de zwemmer leidde ertoe dat de activiteiten die waren gepland rond zijn poging geld op te halen voor kankeronderzoek op verschillende plekken in gevaar kwamen.

Mensen die 2 kilometer met hem wilden meezwemmen moesten zich soms haasten om op tijd op hun startplekken te zijn. Verschillende meezwemmers kwamen daar pas aan toen Van der Weijden al voorbij was. De langeafstandszwemmer probeerde daarop zijn tempo wat aan te passen.

Eerste schade aan zwempak

Van der Weijden liep eerder op de dag de eerste schade op aan zijn zwempak. Een scheurtje moest door zijn begeleidingsteam worden afgeplakt met ducttape. Mocht er ondanks die lappoging toch water in zijn pak lopen, dan kan Van der Weijden zijn toevlucht nemen tot een reservepak in een van de volgboten.

De Alkmaarder liet zaterdag in de loop van de dag ook weten wat last van zijn schouder te hebben.

Hij zwemt in totaal 195 kilometer. Vorig jaar stapte hij op advies van zijn arts bij Dokkum na 160 kilometer uit het water. Hij lag toen al 55 uur in het water.