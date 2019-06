De politie heeft vrijdag een 24-jarige magneetvisser uit Klarenbeek aangehouden omdat hij verboden wapens en munitie in zijn huis bewaarde. Onder meer bezat hij een antitankwapen en granaten, meldt de politie zaterdag. Hij viel door de mand nadat hij een medebewoner van een pand in Klarenbeek had bedreigd met meerdere steekwapens.

Agenten kwamen na de melding van bedreiging aan de deur bij de verdachte, die aangaf dat hij een zwaard en andere wapens bezat. De man deed vrijwillig afstand van het zwaard, meerdere messen, een kruisboog en enkele antieke geweren die onklaar waren gemaakt.

Bij een eerste onderzoek in de woning vond de politie munitie en een handgranaat. De pin leek uit de granaat verwijderd te zijn, waardoor agenten besloten de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in te schakelen.

Toen de politie het onderzoek in de woning voortzette, vonden de agenten zware munitie uit de Tweede Wereldoorlog, een panzerfaust-antitankwapen met springlading en een granaat zonder ontsteking maar met explosieve lading. De EOD heeft de wapens meegenomen en zal deze later vernietigen.

De man is aangehouden en na verhoor weer in vrijheid gesteld. Hij had alle voorwerpen bemachtigd tijdens het magneetvissen.