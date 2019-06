De politie heeft zaterdagmiddag een Pegida-manifestatie aan de Frankrijkstraat in Eindhoven afgebroken. Alle aanhangers zijn vervolgens aangehouden.

De anti-islamorganisatie probeerde opnieuw flyers uit te delen in de omgeving van de Al Fourqaan-moskee en werd vervolgens door een groep jongeren bekogeld met stenen en eieren.

Een grote groep jongeren wachtte de flyeraars op, waarna ze begonnen te gooien met bakstenen en eieren. Pegida-voorman Edwin Wagensveld zei aangifte te gaan doen, maar werd korte tijd later door de politie opgepakt en meegenomen.

De politie komt later met meer informatie betreffende het incident.

Onrust in de Frankrijkstraat in Eindhoven (Foto: ProShots)

Voorman Pegida al eerder belaagd

Bij een eerdere flyeractie werd Wagensveld al belaagd. Op de flyers stond de tekst "Pegida is gekomen om te blijven voor de vrijheid en tegen islamisering". De actie zorgde voor veel onrust in de wijk en leidde uiteindelijk tot een opstootje tussen een buurtbewoner en een van de flyeraars.

Wagensveld werd vervolgens belaagd en door tientallen omstanders achternagezeten toen hij wegrende. Niemand raakte gewond en er werden geen aanhoudingen verricht.

Pegida wil al weken protesteren bij Al Fourqaan-moskee

De afgelopen weken voerde Pegida een doorlopend kat-en-muisspel met burgemeester Jorritsma. De organisatie kondigt aan de lopende band demonstraties aan en vraagt hiervoor ook vergunningen aan.

Ze willen protesteren bij de Al Fourqaan-moskee, of een andere moskee in de stad. Sinds eerdere rellen in de buurt van de moskee, worden de aanvragen afgewezen.



Een protest mag wel plaatsvinden op het Stadhuisplein, omdat daar meer ruimte is en de kans op schade voor omwonenden vele kleiner is. Pegida neemt geen genoegen met die locatie, maar heeft tot nu toe niet de moeite genomen om de afwijzing voor te leggen aan de rechter.