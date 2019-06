Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een rechtshulpverzoek uitgevaardigd aan Pakistan om prediker Khadim Hussain Rizvi te kunnen verhoren vanwege opruiing en het bedreigen van Geert Wilders. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM aan NU.nl.

Benadrukt wordt dat het gaat om verhoor en niet over arrestatie en vervolging, waarover Wilders vanochtend twitterde. De PVV-voorman gaf aan blij te zijn dat Rizvi gearresteerd en vervolgd gaat worden.

Wilders raakte in opspraak in Pakistan toen hij vorige zomer een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed organiseerde in de Tweede Kamer. Rizvi was aanjager van grote protesten in het land die uiteindelijk hevige rellen veroorzaakten.

Daarnaast wilde hij een "atoombom op Nederland gooien" en organiseerde hij een protestmars van Lahore naar Islamabad, waarmee hij eiste dat Pakistan alle banden met Nederland moest verbreken als de wedstrijd niet werd verboden.

Twitter bande account van Rizvi

De prediker werd eerder van het sociale netwerk Twitter afgegooid omdat hij aanzette tot 'haat en geweld' nadat Asia Bibi werd vrijgesproken. De christelijke vrouw was ter dood veroordeeld wegens godslastering omdat ze in 2010 de islam zou hebben beledigd omdat moslimvrouwen met haar een glas water weigerden te delen.

"Het wordt oorlog als ze Asia Bibi naar het buitenland laten gaan", dreigde Khadim Hoessain Rizvi toen.