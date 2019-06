Maarten van der Weijden heeft op de tweede dag van de elfstedenzwemtocht zijn vierde stempel opgehaald in Stavoren. Hiermee ligt een derde van de zwemtocht officieel achter zich. Als gevolg van slijtage is inmiddels een eerste scheur ontstaan in zijn zwempak.

De 38-jarige zwemmer, die met zijn zwemtocht geld ophaalt voor kankeronderzoek, kwam rond 12.40 uur aan bij de stempelpost. Dat is bijna een uur eerder dan gepland. Ongeveer een kwartier voor aankomst kreeg hij gezelschap van vierhonderd meezwemmers.

Van der Weijden voerde zijn tempo zaterdagochtend op naar gemiddeld 4 kilometer per uur. Hij zou bijna anderhalf uur eerder dan gepland in Stavoren arriveren, maar besloot uiteindelijk toch iets langzamer te zwemmen.

Door zijn hogere tempo kwamen de zorgvuldig geplande activiteiten op de route van de zwemtocht in gevaar. Om die reden heeft de olympisch kampioen ook een kleine omweg gemaakt. Hij is nu onderweg naar Hindeloopen.

Eerste schade aan het zwempak

Het pak van Van der Weijden heeft inmiddels al enige schade opgelopen. Hij zegt tegen de NOS dat er een stukje is gescheurd. "Daar zijn de coaches hard mee bezig. Ik zwem verder gewoon rustig door."

Het lek is door het begeleidingsteam gedicht met ducttape. Mogelijk krijgt Van der Weijden een nieuw pak, maar daar is nu nog geen sprake van. In een volgboot is een reservepak aanwezig. Er zijn meerdere reservepakken beschikbaar.

De Alkmaarder heeft er nu 65 van de in totaal 195 kilometer opzitten. Vorig jaar stapte hij op advies van zijn arts bij Dokkum na 160 kilometer uit het water. Hij lag toen al 55 uur in het water.