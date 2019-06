Twee deskundigen hebben vrijdag laten weten dat de verdachte van de steekpartij op 5 mei 2018 in Den Haag geradicaliseerd was en er extremistische ideeën op nahield. Vraag in het proces tegen Malek F. (32) is of hij terroristische motieven had voor zijn daad.

De experts, een arabist en een afgestudeerd antropoloog, gespecialiseerd in radicalisering, voerden negen gesprekken met F. Bij de steekpartij raakten drie mensen ernstig gewond.

De man zou volgens de deskundigen niet verbonden zijn aan een terroristische organisatie of erop uit zijn de democratie omver te werpen, maar mogelijk uit persoonlijke motieven hebben gehandeld.

Vrijdag verklaarde de man dat hij op de dag van de steekpartij onderweg was van de moskee naar de Haagse Hogeschool. Hij wilde daar in de buurt naar de eendjes gaan kijken.

Daar aangekomen vloog er volgens de man een vreemde vogel over hem heen die hem de opdracht gaf om mensen te doden. F. droeg een mes bij zich en stak daarop drie mensen neer en achtervolgde nog drie anderen met het steekwapen.

Na aanhouding sprak verdachte over opdracht Allah

In de maanden na zijn aanhouding zei F. echter uit de naam van Allah te hebben gehandeld. Hij zei daarnaast te hopen dat een slachtoffer zou komen te overlijden en "ze te hebben afgeslacht". F. liet aan de rechter weten dat hij ziek is en daarom dit soort dingen zei.

In een ander gesprek kreeg F. van zijn moeder te horen dat hij ook een moslim had neergestoken. "Dat was een fout, ik wilde alleen ongelovigen doden", was zijn antwoord.

Het deed de rechter opmerken dat het in deze rechtszaak belangrijk is om vast stellen of het hier nou om een geplande daad ging. "Ik vraag u nogmaals: wat was nou de bedoeling van het neersteken van die mensen?", aldus de rechtbank. "Ik zag duivels", antwoordde F.

"Niet om een signaal mee af te geven?", repliceerde de rechtbank. "Nee", aldus F.

Deskundigen zeggen dat F. ontoerekeningsvatbaar was

Een tweede belangrijke vraag is in welke toestand F. zijn daden heeft gepleegd. Deskundigen stelden vrijdag op zitting nog maar eens vast dat de man in hun ogen volledig ontoerekeningsvatbaar was en handelde vanuit een paranoïde psychose.

F. zou een man zijn die nauwelijks afstand kan doen van zijn wanen en de deskundigen zijn van mening dat hij moet worden opgenomen in een tbs-kliniek met dwangverpleging. F. zegt dat hij ervan overtuigd is dat hij lange tijd is achtervolgd door duivelaanbidders.

Het Openbaar Ministerie (OM) zet veel vraagtekens bij de uitleg van de man en vraagt zich af of de man niet een ziekte veinst. De deskundigen bleven erbij dat de man handelde vanuit een stoornis.

Strafeis zal maandag worden uitgesproken

Eerder vrijdag werd duidelijk dat de man in de maanden vóór zijn daad gedwongen vastzat in een ggz-kliniek om behandeld te worden voor zijn wanen.

Het OM komt waarschijnlijk maandag met de strafeis

