Twee inzittenden van een sportvliegtuigje zijn vrijdag overleden bij een crash in de plaats Oudemolen in Noord-Brabant. Het sportvliegtuigje stortte neer in een weiland nadat het in de lucht met een ander sportvliegtuigje in botsing was gekomen.

De twee inzittenden van het andere vliegtuig moesten na het incident een noodlanding maken. Een van hen is ter observatie meegenomen door een ambulance, de ander is ongedeerd.

De twee vliegtuigjes waren afkomstig van Vliegend Museum Seppe, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze organisatie wil historische vliegtuigen in de lucht houden en daar tentoonstellen.

De thuisbasis van Vliegend Museum Seppe is op Breda International Airport. De twee sportvliegtuigjes waren onderdeel van een nostalgische vloot.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is op dit moment onderweg om verkennend onderzoek te doen naar het ongeval. De oorzaak van de botsing is nog onbekend.