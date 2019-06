De voormalige partner van de in 2010 gedode Halil Erol is weer op vrije voeten, zo meldt haar advocaat vrijdag. De vrouw wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar man, die negen jaar geleden werd gedood en in stukken werd gesneden.

De vrouw werd voor de tweede keer opgepakt als verdachte in de zaak. "Raadsman Erik Stoeten geeft aan dat er onvoldoende ernstige bezwaren zijn om de bewaring van cliënte te vorderen", zo laat het advocatenkantoor Anker en Anker weten.

Vorige week vrijdag werd ook een 42-jarige inwoner van Meppel voor de tweede keer opgepakt als verdachte in de zaak. De man en de vrouw, die kennissen van elkaar zouden zijn, werden destijds allebei weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Erol was 34 toen hij op 6 februari 2010 spoorloos verdween. Later dat jaar en in 2013 zijn lichaamsdelen van de man op verschillende plekken in Nederland aangetroffen.

Op de dag van zijn verdwijning zou Erol, vader van twee kinderen, nog enkele uren hebben doorgebracht in een woning in Meppel. Zijn ex-vrouw, zijn kinderen en de toenmalige bewoners, van wie één de mannelijke verdachte is, waren bij hem.