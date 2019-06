De kans is groot dat de eerste regionale hittegolf van 2019 zich de komende week in Twente en Limburg aandient. Er worden temperaturen van tussen de 30 en 35 graden verwacht. In de kustprovincies wordt het na woensdag weer kouder.

"Zaterdag wordt in Limburg al de 30 graden aangetikt", voorspelt meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza. "De dagen daarna krijgt het hele land te maken met heet tot extreem heet weer. In Limburg stijgt het kwik na het weekend zelfs voorbij de 35 graden."

De hitte houdt enkele dagen aan. Ook het KNMI verwacht temperaturen van tussen de 29 en 34 graden op woensdag. Bij een hittegolf moet de temperatuur vijf dagen achtereen boven de 25 graden uitkomen. Bij drie dagen daarvan moet de 30 graden worden gepasseerd.

De kans dat dit gebeurt in het zuiden van Nederland is groter dan 70 procent, stelt Weerplaza. "Maar er zijn grote verschillen tussen het zuiden en de kustprovincies", waarschuwt Lankamp.

In de kustprovincies zakt het kwik na woensdag weer

"Het noorden en Noord- en Zuid-Holland krijgen vanaf woensdag te maken met een koude noordelijke wind. Daar zakken de temperaturen dan vermoedelijk weer terug naar tussen de 20 en 25 graden."

Het zou voor het eerst dit jaar zijn dat in sommige delen van Nederland sprake is van een hittegolf. Dit gebeurt dan eerder in het jaar dan in 2018, aldus Weerplaza.

De zomer van 2018 telde twee landelijke hittegolven. De meteorologen verwachten dat de komende zomer weliswaar warm wordt, maar dat er niet zoveel hitterecords zullen worden gebroken als vorig jaar. Ook is de kans groot dat de warme periodes worden afgewisseld met hoosbuien en hagel.