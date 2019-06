Malek F., die op 5 mei 2018 in Den Haag drie mensen neerstak, verklaart vrijdag voor de rechtbank van Den Haag dat hij van een vogel de opdracht kreeg om mensen te doden. Het eerste slachtoffer zag er in zijn ogen uit als een duivel.

F. zegt zich niet meer te kunnen herinneren dat hij daarna nog twee mensen ernstig heeft verwond. Alle slachtoffers hebben de aanval overleefd.

In een eerdere verklaring zei de man alle drie de personen voor duivelsaanbidders te hebben aangezien en dat hij handelde in opdracht van Allah.

Op beelden van de dag van de steekpartij is te zien dat de man vanuit een moskee in Den Haag onderweg was naar de Haagse Hogeschool. Hij raapte dingen op en gooide die in de prullenbak. Eveneens in opdracht van Allah, zegt F. vrijdag.

Aangekomen bij de Leeghwaterkade wilde hij eendjes gaan kijken, toen er een vreemde vogel overvloog. Die gaf hem naar eigen zeggen de opdracht om mensen te doden. Vervolgens stak hij drie mensen neer.

De man werd uiteindelijk neergeschoten door de politie en met een stroomstootwapen onder controle gebracht.

Man verloor vader na omslaan boot tijdens oversteek

In de ochtend van vrijdag werd duidelijk dat de uit Syrië afkomstige man een zeer heftige periode achter de rug heeft.

Zijn vader overleed in augustus 2015 toen die de oversteek van Libië naar Italië wilde maken. De boot waarin hij zat kapseisde.

Een jaar later ondernam de zus van F. een zelfmoordpoging. Het heeft vermoedelijk veel invloed gehad op de psyche van de man. Hij werd begin 2018 opgenomen in een ggz-instelling in Den Haag, omdat hij psychotisch was en waanbeelden had.

De man werd in april 2018 ontslagen uit de kliniek en kreeg medicatie mee. De man zou ambulante hulpverlening krijgen, maar de rechter merkte op niets in het dossier erop wijst dat de hij die hulp daadwerkelijk heeft gekregen.

Toen de mensen om F. heen duidelijk maakten dat het niet goed met hem ging en dat zij zich ernstig zorgen maakten, werd duidelijk dat hij niet kon worden opgenomen. De rechterlijke machtiging waarmee F. in de ggz-instelling was geplaatst, was namelijk niet verlengd.

Man ervan overtuigd dat hij werd achtervolgd

F. is er nog steeds van overtuigd dat hij is achtervolgd door mensen die hij omschrijft als duivelsaanbidders. Op 2 mei kocht hij een mes. Volgens de man uit zelfverdediging.

Het is het mes waarmee hij op 5 mei 2018 de drie mensen neerstak en anderen mee achternazat.

Vraag of het om extremisme of verwarde daad gaat

Belangrijk onderdeel van dit proces is de vraag of het gaat om een terroristische daad of om een daad van een ernstig verwarde man.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat er vooralsnog van uit dat F. een extremist is. In de laatste maanden voor zijn daad zou hij zijn geradicaliseerd.

Deskundigen hebben verklaard dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is. Zij komen later op vrijdag aan het woord.