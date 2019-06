KLM vliegt voorlopig niet door het Iraanse luchtruim. De vrijdag aangekondigde maatregel is het gevolg van het op grote hoogte neerschieten van een Amerikaanse drone door Iran.

"Veiligheid heeft voor KLM de hoogste prioriteit", stelt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

"We volgen alle ontwikkelingen die mogelijk betrekking hebben op de veiligheid van het luchtruim 24/7 op de voet en richten de operatie zo in dat de veiligheid van de vluchten is gewaarborgd. Het incident met de drone is aanleiding om vooralsnog niet meer over het gebied te vliegen."

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) heeft donderdag een verbod afgekondigd. De burgerluchtvaart mag voorlopig geen gebruik maken van het door Teheran gecontroleerde luchtruim boven de Straat van Hormuz en de Golf van Oman.

Trump blies op laatste moment aanval op Iran af

De spanningen tussen Iran en de VS zijn de afgelopen dagen flink opgelopen. De Amerikaanse president Donald Trump ging donderdag akkoord met militaire aanvallen op Iran, maar heeft deze in de avond op het allerlaatste moment geannuleerd, meldt The New York Times op basis van ingewijden.

Het is onduidelijk waarom Trump de actie annuleerde. Ook is het nog niet zeker of de aanvallen op een later tijdstip alsnog doorgaan. Het Witte Huis wilde niet ingaan op vragen van de Amerikaanse krant.

Volgens ingewijden waren de hoogste veiligheidsofficieren in het Witte Huis bij elkaar gekomen om de acties te bespreken. Met de aanvallen zou Trump enkele raketopslagplaatsen in Iran hebben willen vernietigen.

Op het moment dat Trump de acties afblies, zouden enkele stappen al in gang zijn gezet. De vliegtuigen zouden al zijn vertrokken richting Iran en gevechtsschepen zouden hun posities hebben ingenomen langs de kust.

Iran schoot eerder Amerikaanse drone neer

De VS verwijt Iran aanvallen op golftankers in de Golf van Oman. En Iran schoot op zijn beurt eerder deze week een 130 miljoen dollar kostende Amerikaanse drone neer.

Volgens Trump bevond de drone zich in "vrij gebied". De Iraanse regering wuifde die beweringen weg en heeft meerdere malen herhaald dat de drone boven het Iraanse luchtruim zweefde.