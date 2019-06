Telers en afnemers van gewassen en leveranciers van bestrijdingsmiddelen zijn er onvoldoende in geslaagd om het gebruik van chemische middelen terug te dringen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van een eigen onderzoek dat vrijdag gepubliceerd is. Daardoor loopt de drinkwaterkwaliteit in Nederland gevaar, schrijft het AD.

Volgens het PBL is er wel vooruitgang geboekt, maar zijn de doelen op het gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog verre van behaald.

In 2013 kondigde de overheid maatregelen aan om in 2023 te voldoen aan de internationale eisen voor milieu, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden met betrekking tot gewasbescherming. Boeren zouden bijvoorbeeld minder landbouwgif gaan gebruiken, maar dat lijkt onvoldoende te zijn gebeurd.

Ook de kwaliteit van het water is volgens het PBL onvoldoende verbeterd. Het aantal overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen moest met 50 procent gaan dalen, maar in 2017 was dat pas tot zo'n 15 procent gebeurd.

Glyfosaat als probleemstof aangemerkt

Glyfosaat wordt door het PBL aangemerkt als 'de probleemstof', als het gaat om het veroorzaken van grondwaterproblemen. De onkruidverdelger wordt door veel akkerbouwers gebruikt en de meest bekende merknaam, Roundup, ligt in Amerika onder vuur.

Tienduizenden rechtszaken lijken verkoper Bayer-Monsanto miljarden te gaan kosten omdat het landbouwgif kankerverwekkend zou zijn.

Het instellen van een plafond voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zou een oplossing zijn om alsnog te doelen van 2023 te halen, aldus het PBL.