De Diemense GroenLinks-wethouder Jorrit Nuijens is donderdagavond bij het Amsterdamse stadhuis opgepakt.

Een woordvoerder van de gemeente Diemen bevestigt de aanhouding, maar kan nog niet vertellen waarom Nuijens is aangehouden. Ook een woordvoerder van het landelijk partijbureau van GroenLinks zegt het nog te vroeg te vinden om iets over de zaak te zeggen.

Nuijens is sinds vorig jaar wethouder in Diemen. Hij beheert onder meer de portefeuilles Werk, Openbare ruimte en Natuur. Hij is ook locoburgemeester. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Amsterdam.

De politie noemt geen naam, maar meldt dat er donderdagavond een 39-jarige man is aangehouden op het Waterlooplein. Hij wordt verdacht van het verstoren van de openbare orde. De verdachte verzette zich hevig bij zijn aanhouding en werd overgebracht naar het politiebureau. Daar heeft hij volgens de politie een agent in het gezicht gespuugd.

'Geen speculaties'

In Diemen begon om 20.00 uur de wekelijkse raadsvergadering. Burgemeester Erik Boog zei aan het begin van de vergadering dat hij op de hoogte is gesteld van het incident. "Als gemeente geven we geen commentaar tot de omstandigheden zijn onderzocht en de feiten op een rij zijn gezet", aldus Boog.

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink laat in een reactie weten geschrokken te zijn van de het bericht dat Nuijens is opgepakt. "Ik wil niet speculeren over wat er precies is gebeurd", schrijft de Amsterdamse GroenLinks-voorman. "Dat zal moeten worden uitgezocht. Dat is aan de politie."