In het pand van een metaalbewerkingsbedrijf op de Nijverheidsweg in Nijmegen is donderdagmiddag een zeer grote brand uitgebroken.

De hulpdiensten rukten omstreeks 17.00 uur massaal uit.

Het vuur gaat gepaard met veel rookontwikkeling. De brandweer raadt mensen in de directe omgeving aan om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend, zegt een brandweerwoordvoerder desgevraagd tegen NU.nl. Ook is nog niet duidelijk of er mensen in het pand waren op het moment dat de brand uitbrak.