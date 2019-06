Op een industrieterrein bij een metaalbewerkingsbedrijf op de Nijverheidsweg in Nijmegen is donderdagmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Meerdere blusvoertuigen van de brandweer zijn ter plaatse. Ook is een blusboot ingezet om het vuur vanuit het nabijgelegen water te bestrijden.

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft twee keer een NL-alert gestuurd onder mensen in het centrum van Nijmegen en omgeving in verband met de grote rookontwikkeling. Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de (auto)ventilatie uit te zetten.

De brand zorgt volgens de brandweer niet voor rookoverlast in het nabijgelegen Goffertpark, waar duizenden mensen donderdagavond een optreden van Phil Collins bijwonen.

Vuur ontstond buiten in een opslag

Het vuur ontstond buiten, waar metalen zijn opgeslagen. Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.

De oorzaak van het vuur is vooralsnog onbekend, zegt een brandweerwoordvoerder desgevraagd tegen NU.nl. Ook is nog niet duidelijk of er mensen op het terrein waren op het moment dat de brand uitbrak.