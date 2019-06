Het was op de Nederlandse wegen "veel drukker" dan normaal voor een donderdagmiddag, meldt de ANWB. Met name in de Randstad en het zuiden en bij Arnhem en Nijmegen was het erg druk. Op het hoogtepunt rond 17.30 uur stond er in totaal ruim 780 kilometer file.

In veel Duitse deelstaten viert men donderdag Sacramentsdag. Veel Duitsers zijn daarom vrij en hebben hierdoor een lang weekend. Volgens Rijkswaterstaat mengt Duits vakantieverkeer zich met het Nederlandse woon- en werkverkeer. Om diezelfde reden was ook de woensdagavondspits al "beduidend drukker dan gewoonlijk."

Volgens een woordvoerder van de ANWB was het al de hele middag druk, met name op de snelwegen vanuit het oosten, zoals de A1 bij Hengelo, de A12 bij Arnhem en de A73 bij Venlo. "Na de ochtendspits stond er heel de dag steeds zo'n honderd kilometer file en daar komt nu de avondspits bovenop", zegt hij.

Alle dagelijkse files waren tijdens de donderdagavondspits langer dan normaal. Rond 19.30 was de drukte grotendeels voorbij. Alleen rond Arnhem en Nijmegen stonden rond dat tijdstip nog files.

Zo kwamen concertbezoekers die op weg waren naar het Goffertpark in Nijmegen voor het optreden van Phil Collins in de file terecht op de N326 tussen Wijchen en Nijmegen. De vertraging liep daar op tot ongeveer veertig minuten. Pas na 19.15 uur begon de drukte daar af te nemen.

Ongelukken zorgen voor meer vertraging

Tijdens de avondspits ontstonden onder andere problemen op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Door ongelukken bij de afritten Bathmen en Rijssen was de vertraging op die weg drie kwartier.

Ook bij Amsterdam moesten automobilisten geduld hebben volgens de ANWB. Een te hoge vrachtwagen stond voor de Zeeburgtunnel op de A10 richting Utrecht. Op de A8 ging de verbindingsweg naar de A10 daarom dicht.

Automobilisten op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch kwamen tussen Boxtel en Kerkdriel in de file terecht door een ongeluk, met veertig minuten vertraging tot gevolg. Van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen liep de extra reistijd zelfs op tot ongeveer een uur.

Op de A27 bij Gorinchem belandde een auto op zijn kant met veertig minuten vertraging tot gevolg, aldus de ANWB.