Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag twintig jaar cel geëist tegen de zeventigjarige Mimoun H. voor het doden van zijn vrouw en het in brand steken van hun appartement aan de Marshalllaan in Utrecht.

In juni vorig jaar zou H. zijn eveneens zeventigjarige vrouw meerdere keren hebben gestoken met een mes voor hij het appartement met benzine overgoot en de woning in brand stak. In meerdere appartementen brak vervolgens brand uit.

H. meldde zich daarna zelf bij het politiebureau. Hij wordt door het OM vervolgd voor doodslag, brandstichting en zware mishandeling door schuld

Bij het incident raakte een agent zwaargewond. Hij kwam in het trappenhuis van het complex in moeilijkheden. Hij bracht zichzelf in veiligheid door uit een raam te springen.

Op 4 juli doet de rechtbank uitspraak.