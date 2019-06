De negentienjarige man die in juli 2018 op zeer gewelddadige manier een vrouw heeft verkracht in Rotterdam, is donderdag veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Gerson F. is ook schuldig bevonden aan aanranding van een andere vrouw.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zeven jaar en tbs geëist en vond dat de man gezien de ernst van zijn daden berecht moest worden volgens het volwassenenrecht.

Deskundigen stelden vast dat de man kampt met ernstige psychiatrische problematiek. Hij zou zich nog gedragen als een jong kind. De rechter heeft dit meegenomen in zijn overweging en het adolescentenstrafrecht toegepast.

Het adolescentenstrafrecht geldt sinds 2014 en betekent dat mensen tot 23 jaar nog kunnen worden veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht.

De straf van twee jaar jeugddetentie en een zogenoemde PIJ-maatregel (jeugd-tbs) is de maximumstraf. De maximale duur van deze PIJ-maatregel is zeven jaar, waarvan het laatste jaar voorwaardelijk. Dit kan als het nodig is om worden gezet in een tbs-maatregel voor volwassen.

Vrouw raakte zwaargewond bij aanval

De verkrachting van de destijds 21-jarige studente zorgde voor veel ophef. Ook door het geweld dat ermee gepaard ging.

De man volgde het slachtoffer op zijn fiets en sloeg vlak bij haar woning toe. F. viel haar van achteren aan en wurgde haar met een T-shirt. Hierdoor liep ze een slagaderlijke bloeding op.

F. werd daarom vervolgd voor poging tot moord. Maar van voorbedachten rade was volgens de rechtbank geen sprake. Poging doodslag is volgens de rechter wel wettig en overtuigend bewezen.

