Op de A2 bij Breukelen is in de nacht van woensdag op donderdag een automobilist op de bon geslingerd die 229 kilometer per uur reed.

De politie was bezig met een controle bij de werkzaamheden op de A2, toen de automobilist op de tegenovergestelde rijbaan met hoge snelheid langsreed.

Door de vangrail konden de agenten niet snel genoeg keren om de overtreder aan te houden, maar de persoon kon wel worden gelaserd. Het apparaat gaf 229 kilometer per uur aan.

"We hebben twee bekeuringen uitgeschreven: voor een te hoge snelheid en voor inhalen over de vluchtstrook", aldus de politie.

Op de A2 bij Breukelen geldt in de nacht normaliter een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Het is onduidelijk of de automobilist op een stuk reed waar werkzaamheden waren.