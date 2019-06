Tata Steel zegt in een brief aan alle medewerkers dat het RIVM-rapport over de grafietregens in Wijk aan Zee van begin deze maand onvolledig is, meldt NH Nieuws die de brief in handen heeft.

Het kennis- en onderzoeksinstituut concludeerde toen dat dat de grafietregens voor kinderen 'ongewenste' hoeveelheden van de metalen lood, mangaan en vanadium bevat en dus schadelijk kan zijn.

Volgens het staalbedrijf uit Velsen heeft het RIVM niet goed gekeken naar de effecten van de stoffen in het menselijk lichaam en is daardoor voorbarige onrust ontstaan. Deskundigen en eigen experts zouden, op basis van het begin juni verschenen rapport van de RIVM, hebben geconcludeerd dat er geen grote gezondheidsrisico's zijn.

Het bedrijf zet wel de eerder aangekondigde maatregelen door en geeft aan de overlast en zorgen door de grafietregens 'uiterst serieus te nemen'.

Woensdagavond vond er een bijeenkomst plaats in Wijk aan Zee waarbij honderden mensen zich lieten bijpraten over gezondheidsrisico's door de uitstoot van schadelijke stoffen. Het RIVM meldde tijdens die avond dat de situatie in het dorp langzaamaan aan het verbeteren is.