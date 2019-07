De Inspectie van het Onderwijs heeft donderdag een kritisch rapport over het beleid van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam gepubliceerd. De toezichthouder deed dat nadat de rechter oordeelde dat het rapport gepubliceerd mocht worden. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) wil het huidige bestuur van de school wegsturen.

Inspectie publiceerde kritisch rapport over Cornelius Haga Lyceum, na oordeel van de rechter

De school vond dat de inspectie daarover niet mag oordelen, maar de rechter gaat daar niet in mee

Onderwijs-minister Arie Slob wil het huidige bestuur van de school wegsturen

Slob zegt in een reactie dat de school een nieuw bestuur moet krijgen, omdat het huidige bestuur te weinig aandacht aan burgerschapsonderwijs geeft.

"Nieuwe bestuurders moeten de onderwijskwaliteit, het bestuurlijk handelen en de financiën op orde brengen", schrijft zijn ministerie. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar moet het interim-bestuur bekend zijn.

Als de schoolbestuurders vervangen worden, kunnen de leerlingen van de middelbare school komend schooljaar gewoon naar school, meldt het ministerie.

Inspectie: 'School schaadt relaties met externe partijen'

De inspectie onderzocht het Haga Lyceum, omdat er volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) op de school mensen werkten die de helft van de lestijd wilden besteden aan de salafistische geloofsleer.

Daarvoor vond de inspectie geen bewijs, maar het concludeerde wel dat het burgerschapsonderwijs van de school onvoldoende is, de school onvoldoende afstand neemt van personen met een "omstreden reputatie", relaties met externe partijen worden geschaad en dat sprake is van financieel wanbeheer.

"Het handelen van het bestuur is schadelijk voor de school en de leerlingen", schrijft de inspectie. De toezichthouder gelooft niet dat het huidige bestuur van de school de situatie kan veranderen.

Het bestuur van de Amsterdamse school vond dat dat geen wettelijke criteria zijn en en spande een kort geding aan. De rechter wees het tegenhouden van publicatie van het rapport dus af.

School is verplicht om gelijkwaardigheid te bevorderen

Volgens de school mag de inspectie alleen kijken naar het onderwijscurriculum, maar de rechter oordeelt dat de inspectie ook van een school mag verwachten dat het burgerschap en sociale integratie bevordert.

In die verplichting van een school past volgens de rechter ook dat "basiswaarden als gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid" worden bevorderd. De rechter oordeelt dat de onderwijsinspectie de wet niet heeft overtreden door in het rapport te schrijven dat het schoolbestuur van het Cornelius Haga Lyceum niet "ondubbelzinnig afstand neemt van contacten met twijfelachtige opvattingen over basiswaarden".

Uitgaven van school brengen voortbestaan in gevaar

Wel vindt de rechter dat het inspectie-rapport op twee punten, die over de uitgaven van de school gaan, niet zorgvuldig is. In het rapport staat dat het bestuur zichzelf verrijkt en dat het te veel geld uitgeeft aan families en relaties. Daarmee zou de school het voortbestaan in gevaar brengen.

De rechter vindt die onzorgvuldige punten echter van "onvoldoende gewicht" om publicatie van het rapport te verbieden.