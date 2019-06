Een buienlijn trekt sinds 17.00 uur vanuit Noord-Brabant in noordoostelijke richting over het land. De onweersbuien lijken woensdagavond het hevigst boven de provincie Utrecht.

In heel Nederland is tot middernacht code geel van kracht vanwege het noodweer. De buien trekken met name over het midden en oosten van het land. Tijdens de onweersbuien kunnen windstoten tot 75 kilometer per uur voorkomen. Ook is er kans op hagel.

Eerder gaf het KNMI zelfs code oranje af voor Noord-Brabant vanwege zware onweersbuien. Het weerinstituut trok die weercode om 19.10 uur in.

In de regio Utrecht wordt op sociale media gesproken van hagelstenen zo groot als knikkers, meldt DUIC. Ook komen berichten binnen van ondergelopen straten. De hockeywedstrijd tussen Nederland en Argentinië, die gespeeld zou worden bij de Utrechtse club Kampong, is uitgesteld vanwege het noodweer.

In Nieuwegein stortte het dak in van een bouwmarkt van Gamma, meldt RTV Utrecht. De Gerbrandytoren in IJsselstein werd volgens de nieuwszender getroffen door de bliksem.

Aantal meldingen vanuit Noord-Brabant valt mee

Het aantal meldingen dat de brandweer in Noord-Brabant binnenkreeg, viel volgens woordvoerders van de desbetreffende veiligheidsregio's mee. Op verschillende plaatsen liepen wel parkeergarages en kelders onder water. Dat laatste was bijvoorbeeld het geval in Rucphen.

De zwaarste buien in Noord-Brabant vielen aan het begin van de avond rond Breda, Oosterhout en Waalwijk. In Gilze werden volgens Weeronline hagelstenen met een doorsnede van 4 centimeter waargenomen. Ook in Midden-Limburg trokken zware onweersbuien over.

Tussen Boxmeer en Venray is woensdagavond geen treinverkeer mogelijk door een blikseminslag. Arriva heeft bussen ingezet op dat traject. De storing duurt vermoedelijk tot ongeveer 22.00 uur.

Weercodes

Het KNMI hanteert internationale waarschuwingskleuren om de invloed van gevaarlijk weer aan te geven. Die codes kunnen voor alle weersomstandigheden worden gebruikt. Bij onder meer neerslag, wind, onweer en uitzonderlijke temperaturen kunnen codes worden afgegeven.