Het KNMI heeft woensdag aan het einde van de middag code oranje afgeven voor de provincie Noord-Brabant vanwege zware onweersbuien en zware windstoten met kans op hagel.

Volgens het weerinstituut kunnen windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen. Ook kunnen hagelstenen tot vier centimeter vallen.

Een buienlijn trekt sinds 17.00 uur vanuit Noord-Brabant in noordoostelijke richting over het land. In de rest van het land geldt vooralsnog code geel. De buien trekken met name over het midden en het oosten van het land.

Weercodes

Het KNMI hanteert internationale waarschuwingskleuren om de invloed van gevaarlijk weer aan te geven. Die codes kunnen voor alle weersomstandigheden worden gebruikt. Bij onder meer neerslag, wind, onweer en uitzonderlijke temperaturen kunnen codes worden afgegeven.