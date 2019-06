De advocaten van Sjonny W. hebben woensdag om volledige vrijspraak gevraagd voor de verdenking van het ombrengen van drie vrouwen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder woensdag twintig jaar cel en tbs tegen de man.

De man wordt ervan verdacht de vrouwen Monique Roossien (2003), Mirela Mos (2004) en Sabrina Oosterbeek (2017) te hebben omgebracht. Het lichaam van Oosterbeek is nooit terug gevonden.

Advocaat Maarten Pijnenburg bepleitte dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken van doodslag, alleen al door de voortdurende vermissing van Oosterbeek (30) en het dus niet kunnen vaststellen van een doodsoorzaak.

De verklaringen van twee voormalig mede-gedetineerden van W. over zijn betrokkenheid bij de dood van Oosterbeek zijn aantoonbaar onjuist. Daarnaast spreken ze elkaar tegen over waar de man het lichaam zou hebben gedumpt. Op beide plekken is door de politie gezocht en nooit wat gevonden.

Dat W. het laatste traceerbare contact is van Oosterbeek, koppelt de man niet automatisch aan haar verdwijning, legt zijn advocaat uit. Dat zijn cliënt in bezit was van de fiets van Oosterbeek past in het beeld dat de man vaker fietsen van haar kocht.

Bewijs in zaak-Mos volgens advocaten niet toereikend

Dat W. verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Mos is volgens de verdediging gestoeld op onbetrouwbare verklaringen. Daarnaast worden die niet ondersteund door technisch onderzoek.

Het lichaam van Mos werd in stukken gesneden teruggevonden in vuilniszakken op 15 november 2004 op de Wamelstraat in Amsterdam Zuidoost.

Tijdens een buurtonderzoek bij het toenmalige appartement van W. in Amsterdam Noord zou een buurman hebben verklaard dat hij W. heeft zien slepen met vuilniszakken waar helder vocht uitkwam. De zakken zouden eerder op het balkon van de man hebben gestaan.

Sporenonderzoek in woning leverde niks op

Nancy Dekens, die W. samen met kantoorgenoot Pijnenburg bijstaat, stelt dat de politie in 2004 direct sporenonderzoek op het balkon heeft laten uitvoeren en dat er niks is aangetroffen. Dit geldt ook voor de rest van de woning van de man.

Dat het DNA van W. is aangetroffen op een van de vuilniszakken, zou mogelijk door overdracht zijn gekomen. De man ontkent dat hij die zakken daar heeft neergezet.

Net als in de zaak van Oosterbeek, bracht W. met Mos de nacht vóór haar verdwijning door.

De verdediging zal donderdag haar pleidooi voeren in de zaak rond de dood van Roossien. Maar ook voor deze verdenking zullen ze om vrijspraak vragen.

Nieuwsbrief