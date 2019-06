De aspirant-militair (18) die woensdag op een militair oefenterrein in het Noord-Brabantse Ossendrecht door de bliksem werd getroffen, is overgebracht naar een brandwondencentrum in Antwerpen. Hij heeft ernstige longschade en brandwonden opgelopen, meldt zijn school de Zadkine Veiligheidsacademie in Hoogvliet.

Dertien andere leerlingen werden lichtgewond naar ziekenhuizen gebracht voor controle. Zij konden in de loop van woensdag weer naar huis.

De veertien verbleven in Woensdrecht en deden buiten in het veld mee aan een oefening beveiliging en inspectie toen ze werden overvallen door het onweer. De achttienjarige, afkomstig uit de regio Rotterdam, besloot te schuilen onder een boom, die vervolgens door de bliksem werd geraakt.

Een traumaheli bracht het slachtoffer naar een ziekenhuis in Antwerpen. Later is hij naar een in brandwonden gespecialiseerd ziekenhuis in de Belgische havenstad gebracht.

Lichtgewonden stonden in buurt van achttienjarige man

Een woordvoerder van de marechaussee liet eerder weten dat de lichtgewonden zelf niet door de bliksem waren geraakt, maar in de buurt stonden van de man die zwaargewond raakte. De oefening werd afgebroken en alle ouders werden gewaarschuwd.

De gewonden door de blikseminslag zijn zestien tot en met achttien jaar. De jongeren combineren een mbo-opleiding met praktijkweken bij de marine, landmacht en luchtmacht. Ze zijn daarmee verzekerd van een stage bij een van de krijgsmachtonderdelen en worden voorbereid op een functie bij Defensie.